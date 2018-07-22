Сегодня, 21:18

Умерли за прошлый год почти 300 тысяч человек, а еще один миллион россиян живет с этим диагнозом. Но показатели везде разные, а в некоторых городах даже критические.

Эксперты назвали российские регионы с максимумом ВИЧ-инфицированных, и таких больных больше всего в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях. На 100 тысяч населения болеют там 1,7 тысячи человек, и чаще всего инфицированными оказываются мужчины в возрасте от 35 до 39 лет. Для женщин показатели вдвое меньше, но и среди представительниц прекрасного пола ВИЧ – не редкость.

Специалисты подчеркивают, что общая эпидемиологическая ситуация в России в данный момент складывается плохая, а медики продолжают следить за новыми случаями регистрации ВИЧ-инфицированных граждан. Как напоминают эксперты, отказываться от общения с такими больными не стоит, ведь от рукопожатия и поцелуя заболевание не передается.