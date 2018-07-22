В Башкирии врачам «скорой» запретили приносить на работу еду и личные вещи

Сегодня, 21:08

Руководство больницы тщательно следит за исполнением приказа: запрещенные предметы отбираются, и в руки хозяина возвращаются лишь в обмен на объяснительною, в противном случае вещи утилизируют.

В Башкирии вступил в законную силу новый приказ Министерства здравоохранения, согласно которому в целях безопасности врачам «скорой» запретили приносить на работу еду и другие личные вещи, включая чайники, микроволновки и иные. За соблюдением приказа следит руководство больницы. Дважды в неделю ординаторская и комнаты медперсонала подвергаются обходу. Все запрещенные предметы изымаются. Если хозяин желает вернуть свои вещи, ему необходимо написать объяснительную, иначе конфискат утилизируют.

Врачи не согласны с данным решением руководства, ведь зачастую за всю длительную смену из-за большого количества вызовов у них нет возможности покушать в буфете, а потому приходится голодать весь день.