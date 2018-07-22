Воронежцы активно хвалятся снимками затопленных улиц

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Мощные ливни в сочетании с забитыми ливневками стали причиной «наводнения» в городе.

В социальных сетях воронежцы активно хвалятся снимками затопленных после ливней улиц. Город подвергся настоящей атаке дождя, который обрушивался настолько часто, что вода не успевала вовремя уходить. Пользователи «ВКонтаке» сообщили, что настоящие озера образовались на улицах Олеко Дундича у парка «Танаис», Космонавтов, на проспекте Патриотов, на набережной Масалитинова, которые приняли на себя все осадки с улицы Ленина и проспекта Революции.

Пешеходы не смогут перейти улицу, не зайдя в воду по колено, с трудностями при передвижении сталкиваются даже внедорожники. Около парка на тротуаре заботливые горожане в ряд выставили потерянные автомобильные номера, которые сорвало потоком воды.

Мощный циклон принес на выходные в регион непогоду. Осадки и грозы синоптики прогнозируют и на будущей неделе.