«Память на века»: Игрушки с мемориала «Зимней вишни» использовали как призы в конкурсе

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Кемеровская трагедия еще долго не будет забыта, но человеческая жадность и бесчувственность провоцирует новые скандалы. Об инцидента рассказала внимательная очевидица.

Очередной инцидент произошел в ЕАО после церемонии награждения для многодетных семей, где победительницей стала очень внимательная женщина. По ее словам, в качестве подарков местные чиновники использовали плюшевых зверей, которые оказались необычными. Девушка сообщила, что еще несколько месяцев назад ее дети и другие жители поселка Известковый приходили почтить память жертв, которых не удалось спасти в кемеровской трагедии. А сейчас игрушки с мемориала «Зимней вишни» организаторы мероприятия использовали как призы в конкурсе.

За победу в соревнованиях и самую креативную коляску многодетной маме вручили плюшевых медведя и енота, а совсем недавно другие неравнодушные люди принесли их на память на века. С мемориала игрушки пропали очень быстро, а уже сейчас их дарят другим, только живым детям. После такой истории другие жители поселка признались, что некоторые из этих игрушек узнают, а в администрации опровергают обвинения.

Однако погибших при пожаре детей уже не спасти, но очевидцам трагедии и спасателям до сих пор обидно вспоминать, сколько жизней они потеряли в «Зимней вишне» по причине халатности взрослых. Ситуация с игрушками из мемориала – новый повод для размышлений, насколько потерянные человеческие жизни на самом деле важны чиновникам.