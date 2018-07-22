Фанаты: Живописная двойная радуга подчеркнула прелесть «Волгоград Арены»

Сегодня, 20:22

Болельщики уверены, что яркая красочная «корона» над Центральным стадионом региональной столицы предвещает успех местной команды.

Живописная двойная радуга после сильнейшего ливня в виде короны нависла над Центральным стадионом города, чем выгодно подчеркнула прелесть «Волгоград Арены». Данное природное явление горожане наблюдали накануне матча ФНЛ «Ротор» - «Луч».

Ярые футбольные фанаты основательно подготовились к соревнованию, и, несмотря на непогоду, в бодром духе и с хорошим настроением, с кучей плакатов и символикой пришли на стадион. Многие уверены, что радуга является хорошим знаком: «Видимо, «Ротор» выиграет».