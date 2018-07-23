Продавец из секс-шопа раскрыл пикантные подробности

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Некий пользователь Twitter в рамках флешмоба, который проводили в сети, и который получил название «один лайк один факт», раскрыл интересные факты о работе в секс-шопе.

Продавец, скрывающий свое имя под ником «Дядя Терин» рассказал о неожиданной оказии.

Оказалось, что стройные покупатели более закомплексованы, чем полные. В магазинах для взрослых сетевого типа всегда сильная текучка кадров.

Мужчин в такие магазины не любят брать на работу. Не потому что парни, а потому что не выдерживает и быстро ломается душевное состояние»,- объясняет юзер.

Часто продавцы интим–магазинов подвержены депрессии, потому что клиенты позволяют себе грубить, пытаются грабить. А ещё сотрудников часто воспринимают, как представителей древнейшей профессии, позволяя делать им непристойные предложения.

Продавцы секс-шопов сталкиваются с массой новых и незнакомых терминов. «Придется выучить кучу информации и словно опять попасть в универ. Составы смазок, масел, фирмы, толщину различных марок презервативов, истории брендов»,- объясняет «Дядя Терин».

Продавец рассекретил другие пикантные подробности.

Например, самый частый вопрос, который не стесняясь задают мужчины-покупатели о том, есть ли в продаже живые женщины. Небезынтересно, что запросы покупателей зависят от размеров населенных пунктов и районов, в которых находится магазин. В одном скупают резиновых женщин, в другом различные эротические игрушки и приспособления для занятий нетрадиционными видами секса.