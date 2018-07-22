Туристы шокированы плачевным положением животных мини-зоопарка в КБР

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Ужасные мучения зверей в тесных клетках под палящим солнцем посетители ресторана в Верхней Балкарии близ Нальчика запечатлели на видео.

Туристы, путешествующие по Кабардино-Балкарии, посетили ресторан-комплекс «Караван», надолго испортив себе настроение. В социальных сетях туристы написали, что были шокированы плачевным положением животных мини-зоопарка в КБР. Они сразу же обратили внимание на 2-3 метровых льва и медведя, которые теснились в маленьких грязных, ужасно пахнущих клетках под жарким летним солнцем. Автор призывает не издеваться над дикими животными ради развлечения местных жителей или же туристов, и либо предоставить им достойные условия для обитания (как минимум клетку размером 10х10 метров), либо увезти их обратно на волю. Также он попросил местную администрацию вмешаться в ситуацию.

Пользователи сети поддержали мнение туриста, отметив, что содержать животных при ресторане - глупо и нерационально.