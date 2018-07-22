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Регламентные работы приостановят посещение культурной достопримечательности Москвы.

Медиакомплес «Полет» в «Зарядье» закроют на 5 дней с 23 июля. Об этом рассказали представители структуры на официальном сайте.

«Приносим извинения за возможные неудобства», - говорится в сообщении.

Напомним, что «Зарядье» - первый парк, построенный в Бульварном кольце, новая культурная достопримечательность и ключевое звено в сети центральных пешеходных зон Москвы. Это место для диалога об истории, природном наследии России, о науке, искусстве, о будущем страны в целом. Парк открыт для новых людей, идей и технологий, ценит интерес к знаниям и инновациям. «Зарядье» создано как флагманский парк страны, задающий стандарт общественных пространств и парков.

В 2012 году Владимир Путин предложил построить на месте бывшей гостиницы «Россия» современный парк с развитой инфраструктурой. В 2013 году состоялся международный конкурс ландшафтно-архитектурных концепций парковой зоны «Зарядье». Победившее предложение было представлено международным консорциумом, включающим архитекторов из Нью-Йоркской фирмы Diller Scofidio + Renfro. Строительство в историко-культурном центре столицы потребовало много тщательного рассмотрения и бережного отношения к близлежащим объектам культурного наследия, доставки строительных материалов морским транспортом через Москву-реку, блокпостов при развитии инфраструктуры. На сегодняшний день завершены все строительные работы в пределах парковой зоны павильонов.

В 2018 году начнет радовать посетителей многофункциональный Концертный зал. Между тем парк был построен в рекордно короткие сроки. В создании парка приняли участие специалисты из США, Германии, Дании, Италии, Великобритании и России. Проект объединил ландшафтных архитекторов, урбанистов, транспорт, парк-менеджмент, ботаников, дендрологов, почвоведов и экологов.