Многодетная таджичка родила богатырского 8-килограмового мальчика

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В южном городе Куляб родился настоящий «богатырь».

Как оказалось, многодетная таджичка родила 8-килограмового мальчика, которого поначалу даже не могли взвесить из-за огромного для новорожденного веса. Мальчик стал пятым ребенком в семье, и, по словам медиков, у богатырского новорожденного нет ожирения. Сейчас малыш сбросил 400 г, хотя изначальный вес мальчика составлял ровно 8 кг.

Трудные роды сказались и на малыше, и на маме – ребенок, как говорит врач Анзурат Иззатуллоева, поначалу без кислородной маски даже дышать нормально не мог. Мама себя чувствует на данный момент хорошо.

Тахмина, мать «богатыря» говорит, что предыдущие дети рождались с нормальным весом – 3,5 – 4,5 кг. Она отмечает, что в роду таких крупных малышей тоже у них не было.

Мэрия решила помочь средствами большой семье. Власти обещают, что медицинская и социальная помощь будут абсолютно бесплатны для такого уникального мальчика.

Ребенка назвали Худододом, что означает данный богом. Из всех вариантов, как рассказывает бабушка малыша, семья решила остановиться именно на этом варианте.

Маму и ребенка выпишут после нормализации состояния малыша, а это, по прогнозам медиков, случится еще не скоро.