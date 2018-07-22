3-летний ростовчанин общается с призраками из Северного кладбища

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Ребенок видит необычных друзей из окна собственного дома, который расположен неподалеку от мистического места. Встревоженная мать малыша решила поделиться историей с местными жителями, которые отреагировали на рассказ по-разному.

По словам женщины, ее 3-летний сын общается с призраками из Северного кладбища, выглядывая их окна. Юный ростовчанин расстраивается, что не может подойти к людям в белой одежде поближе, ведь навестить его они самостоятельно не могут. Ребенок просится погулять на кладбище, а его мать боится за сына. Мальчик признался, что днем людей видно хуже, а ночью он рассматривает их отчетливо.

Ростовчане отметили, что ребенок может придумывать призраков, ведь дети часто фантазируют. Однако многие граждане убеждены, что перед домом у кладбища действительно могут появляться аномальные люди в белом, отчего становится очень страшно. Некоторые пользователи порекомендовали женщине сводить ребенка к психологу.