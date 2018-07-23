«Осталось 5 лет»: Ученый предсказал скорый конец света

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Пессимизм известного российского исследователя и автора многочисленных публикаций Андрея Коробейщикова, к сожалению, обоснован и аргументирован.

Ученый предсказал скорый конец света. По мнению Кроробейщикова, осталось максимум пять лет, если человечество не совершит радикальные шаги ради спасения планеты. Первым аргументом, на который ссылаются многие исследователи, является катастрофический и ежегодный рост всевозможных катаклизмов, начиная от массового пробуждения древних вулканов, до аномально мощных ураганов, а также наводнений. Вырубка лесов, в планетарных масштабах, хищническая добыча ископаемых без учета экологических реалий, являются катализаторами глобальных изменений климата. Это все может превратить Землю в подобие Венеры с дождями из серной кислоты.

Кроме того, несмотря на все подписанные договоры и конвенции, страны продолжают экспериментировать с ядерным и климатическим оружием. Создают под землей целые города, с полигонами, где производятся испытания. Военные ученые продолжают создавать все новые смертельные вирусы, которые являются тем ящиком Пандоры, который может быть открыт в любой момент международными террористическими организациями. Для спасения планеты необходимо как можно быстрее осознать опасность и объединиться для предотвращения конца света.