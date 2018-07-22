Сегодня, 16:29

Студии фото, кино и пения – не единственное преимущество учебного заведения, о чем сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, в поселении Московский дети будут разносторонне развиваться, чему способствуют условия.

В ТиНАО появится новая современная школа на 775 учеников, и помимо вышеперечисленных возможностей, в ней будут функционировать студии по хореографии и лингвистическая лаборатория, а также кружок технического творчества, что позволит школьникам испробовать себя в различных популярных направлениях.

Сообщалось также, что в Новой Москве и в районе «старых» границ города появятся около 15 школ и блоков, вместимость которых составит свыше 10 тысяч человек. Строиться учебные заведения будут за счет горбюджета, а также за средства, выделенные инвесторами.