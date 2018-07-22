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Золотое молоко – напиток, свойства которого удивили европейских соседей, и теперь рецепт чудодейственного «зелья» расходится по миру. Выяснилось, что употреблять его могут даже дети, в некоторых случаях.

Сербы раскрыли секрет русской силы, когда узнали о составе золотого молока, основа которого – это куркума. Из нее необходимо сделать специальную пасту, а весь процесс расписан на многих платформах. Такая паста должна быть особенной – не слишком густой или жидкой, и тогда напиток получится правильным. В составе, естественно, содержится и само молоко, но в идеале оно должно быть миндальным либо кокосовым.

По словам экспертов, добавлять в напиток необходимо и молотый перец, который улучшает свойства куркумы и входит в состав пасты. Также для золотого молока понадобится кокосовое масло и мед, но его добавлять необязательно. Такой напиток не только заботится о костях и суставах, но и способен предотвращать рак, улучшать работу кишечника, вымывать солевые отложения и повышать показатели иммунной системы в целом.