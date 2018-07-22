«Не езжайте в Крым»: Автомобилист «попал в ад» на пути в Севастополь

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Испорченными выходными в четырехчасовой пробке обернулась поездка через «стройку века» для рядового российского отдыхающего.

Утром прошлой субботы обычный житель России решил съездить в компании девушки в Анапу. Дорога пролегала рядом с Крымским мостом, а дорогостоящая «стройка века» так и манила не испробовавшего ее автомобилиста заглянуть на полуостров. Мужчина поддался искушению, о чем очень скоро пожалел.

Сразу после Крымского моста россиянин «попал в ад». Дорога от переправы до Севастополя заняла у него 8 с половиной часов времени. 4 из них отдыхающий провел в пробке на участке автотрассы от моста до Феодосии.

«Очень многие едут по обочине. Видел, как машины заезжали на новую боковую дорогу, которая еще даже не открыта, и ехали там. У кого машина проходимее, ехали полем в объезд дороги. В общем, все выживали как могли. Не езжайте в Крым», - описал кошмарную поездку рядовой российский автомобилист.

Причина многочасовых пробок после съезда со «стройки века» на полуострове кроется в дальнейшей дороге – 2 полосы по одной в каждую сторону. При огромном потоке машин на таком узком участке просто нереально не попасть в затор, тем более, на пути в Севастополь.

Подобные истории не рассказывают на федеральных телеканалах, однако все чаще с ними можно ознакомиться на просторах соцсетей, до которых длинная рука цензуры пока что не добралась.