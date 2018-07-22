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Свою историю Гарри Ламб рассказал в 77 лет, когда уже стал дважды отцом и дедом, хотя мог остаться один на один с болезнью еще 50 лет назад. Первый диагноз – рак яичек, спортсмен услышал за четыре месяца до свадьбы, и хороших прогнозов врачи не давали.

Известный рефери пережил рак три раза и чуть не отказался от свадьбы, но первый случай оставил серьезный отпечаток в его памяти. Тогда не было химиотерапии, однако болезнь отступила, и свадьба состоялась, хотя периодически Гарри приходилось страдать от болей. Спортсмен по жизни не переставал бегать, играть в футбол и гольф, при этом никогда не курил, вел здоровый образ жизни и часто обследовался.

Второй случай и рак толстой кишки поверг мужчину в шок, но борьба за жизнь при этом продолжалась. Позднее болезнь отступила, но без химиотерапии при этом не обошлось. Игры в гольф постепенно стали для спортсмена недоступны, но он продолжал посещать спортивные игры в качестве рефери.

А два года назад случилось неожиданное – рак легких и частичное удаление органа, но даже это не сломило борца. Гарри Ламб обратился к мужчинам с просьбой лучше следить за своим здоровьем, обследоваться и не игнорировать советы врачей, однако сам он радуется, что в свои 27 не удалил яички вместе с опухолью, ведь сейчас он счастливый отец и дед.