Мальчик, плавающий в лужах Тулы, пленил интернет

Вчера, 23:30

Парень с удовольствием купался на пересечении улиц Фрунзе и Сойфера.

Кадры, на которых мальчик совершал заплывы по улицам города, получили большую популярность среди зрительской аудитории интернета. Юный пловец получил уйму зрительских симпатий.

Сильные проливные дожди превратили улицы многих городов России в реки. Вот и в Туле ливень причинил горожанам множество неудобств. Лужи, которые больше напоминали озера, горожане пытались обойти, многие, махнув на все рукой, пустились преодолевать их в брод.

Мальчик, устроивший заплыв, перещеголял всех. Похоже, что он испытывал неподдельный восторг, резвясь на волнах, которые образовывали проезжавшие мимо машины. Ребенок, плавающий в лужах Тулы, пленил интернет. Люди порадовались за мальчишку, которому было весело.