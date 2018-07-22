Эксперт: Пациенты боятся обращений к врачу

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Человеческий и другие факторы заставляют общественность искать пути обхода, и цифровые медицинские приложения понемногу заменяют привычные обследования. Однако у всех программ есть свои недостатки, считает эксперт.

Здоровье людей оказалось под угрозой, об этом свидетельствуют многочисленные опросы и исследования – пациенты попросту боятся обращений к врачу, и на это есть несколько причин. Одной из них выступает грубое отношение медиков к гражданам, также роль играет стеснение со стороны пациентов, а также страх услышать неприятный диагноз.

Уже множество компаний придумали специальные браслеты, которые отслеживают состояние сердечного ритма и сердца в целом, однако разработчикам следует более тщательно обдумать другие возможности цифровых приложений. Эксперты советуют, что наиболее приемлемым решением стал бы запуск платформы для онлайн-консультаций и видео-приема, где взаимодействие между пациентом и врачом будет присутствовать, однако на расстоянии.