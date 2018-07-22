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Удивительная находка не оставила равнодушными горожан, которые поспешили рассказать об аналогичных случаях. Продажей синих фруктов занимались в «Магните», и такой креатив стал поводом для активных обсуждений.

Пензенец нашел в супермаркете новый сорт «космического» апельсина, который практически полностью был покрыт плесенью. Продавцы не спешили убирать испорченный фрукт с прилавка, а очевидец принял решение рассказать о ситуации с долей шутки, предложил горожанам дать название необычному виду цитрусовых.

Другие жители Пензы отметили, что неоднократно замечали на прилавках непригодный к употреблению товар. Однако один пользователь подчеркнул, что в данном супермаркете занимаются выращиванием лекарств, ведь в плесени содержится пенициллин.