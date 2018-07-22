Переводчик Google «не удержался» и предсказал конец света

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Пользователи отмечают, что столкнулись с интересной ситуацией, когда использовали переводчик. Если ввести слово «dog» 19 раз, то человек сможет увидеть таинственное предсказание.

В Сети появились первые подтверждения, а также удивлённые пользователи, которые действительно смогли добиться желанного результата. Компания никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию, а те, кто верят в различные теории заговоров, стали бить тревогу. Мистики уверены, что это не просто совпадение или развлечения программистов. Пользователи уточнили, что таким образом компания решила обнародовать секретную информацию.

Скептики также высказали своё мнение по этому поводу. Google посоветовали больше не практиковаться и не испытывать переводчик на Библии, так это дурно влияет на людей. Существует и ещё одна подобная история, но уже со словом «ag». В переводе с сомалийского конкретного перевода пользователи не обнаружат. В зависимости от количества слов перевод будет меняться с каждым разом. Подобные сбои есть и при вводе этого слова на хинди. «Не удержался и раскрыл тайну человечества», - пишет один из комментаторов.