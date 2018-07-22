«Крымское проклятие»: 666 километр продолжает убивать людей

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С мистикой и загадочными аномалиями Крымский полуостров неразрывно связан на протяжении многих веков. Геопатогенные зоны по сей день играют зловещую и фатальную роль. Об этом рассказал известный геодезист и лозоходец Владимир Берля.

«Крымское проклятие», так водители называют 666 километр трассы Симферополь-Ялта, который продолжает убивать людей.

Участок дороги, расположенный возле села Пионерское поистине является дьявольских. Даже в прекрасную погоду и при отличной видимости здесь происходят серьезные аварии с человеческими жертвами. Жители села утверждают, что иногда в день случается по нескольку ДТП. Водители-дальнобойщики с неохотой говорят об этом гиблом месте, хотя некоторые признаются, что были вынуждены применять экстренное торможение и даже съезжать в кювет из-за призрака молоденькой девушки в белом платье.

Самые опытные профессионалы утверждают, что не в силах заставить себя проехать сквозь призрак, хотя уже знают, что на дороге стоит не живой человек, а некая бестелесная сущность.

Экстрасенсы неоднократно проверяли 666 километр и по их мнению, «число дьявола» только усугубляет объективные обстоятельства, связанные с историей. Именно здесь во время Великой Отечественной войны погибли сотни советских военнопленных. Кроме того, призрачные неупокоенные души мстят живым за равнодушие к их останкам. Существует теория, которую очень не любят водители. Согласно ей, через этот участок дороги беспрепятственно могут проехать только те, кто совершил мало грехов в своей жизни. Иногда призраки оставляют на месте очередной аварии вялый букет из четного количества цветов, как бы в насмешку над погубленными людьми. Специалисты считают, что именно на этом месте находится мощная геопатогенная зона, разлом в земной коре, который деструктивно влияет на психику человека.

По словам Берли, такие же или чуть меньшие разломы расположены по всему полуострову, однако многие из них пока официально не зарегистрированы. Хотя, что касается дорожных участков, то не менее опасная зона находится между Симферополем и Красноперекопском, возле сел Гришино и Воронцовка. Водителям следует быть особо осторожными и при следовании в Алушту, между Верхней и Нижней Кутузовкой и не только из-за опасного серпантина. В Первомайском районе нужно быть внимательнее, проезжая Каштановку.