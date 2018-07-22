Камера зафиксировала, как прохожие средь бела дня растворились в воздухе

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Мистический и кошмарный инцидент произошел в Индии, вызвав бурную реакцию в социальных сетях.

Камера видеонаблюдения бесстрастно зафиксировала, как прохожие средь бела дня растворились в воздухе. Мистические кадры были выложены в Сеть. На них видно, как по улочке города идет женщина, ее обгоняет парень, а невдалеке стоит мужчина. Судя по его позе, он явно заинтересован приближающимися к нему прохожими. Когда те поравнялись с таинственной фигурой, та сделала шаг в их сторону и вся группа исчезла из кадра за один миг.

Пользователи в своих комментариях высказали множество предположений по этому поводу. Большинство считает, что фигура в коричневой одежде является призраком, который похищает людей в потусторонний мир. Вторая группа настаивает на пришельцах из параллельной вселенной, которые выполняли некую миссию в нашем измерении, а затем переместились к себе. Некоторые скептики написали о вероятном сбое в камере внешнего наблюдения, однако, многочисленные любители конспирологии подвергли их обструкции.