Эксперт: Люди гладят собак неправильно

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Погладить собаку по голове является привычным и обычным делом для тех, кто любит этих домашних питомцев. Однако специалист уверена, что так делать не стоит, особенно если это случайно встреченный друг человека.

В первую очередь, как отмечает эксперт Сара Бартлетт, подобное поведение может расцениваться как угроза животному, а не как попытка просто погладить его. При этом не стоит наклоняться над собакой, так как это тоже выглядит неправильно для питомца. По словам Сары, еще одна ошибка, которую совершают любители домашних питомцев, так это подходить к ним с головы.

Правильным решением будет приблизиться к собаке с боку – в таких действиях значительно меньше агрессии. Это даст животному право выбора, хочет ли оно, чтобы человек приближался, или нет. Следующим жестом стоит просто протянуть руку, а не пытаться сразу погладить. Подобным правилам поведение специалист следует прибегать в случаях, если собака оказалась рядом случайно, но погладить её захотелось. Однако это правило должно соблюдаться и в тех ситуациях, когда в доме появилось новое животное и ему необходимо немного привыкнуть к хозяевам.