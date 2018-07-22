В Сети бурно обсуждают устрашающий снимок фотографа из Крыма

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Эскендер Усеинов специализировался на свадебных и семейных фотосессиях, но неожиданно сменил амплуа и стал знаменитым.

В Сети бурно обсуждают устрашающий снимок молнии в Судаке. Автором необычного кадра стал фотограф из Крыма. Мужчина активно нарабатывал себе базу клиентов и с удовольствием предлагал свои профессиональные услуги семьям и молодоженам. Фотографа из Судака теперь узнали с новой стороны – он показал всем как выглядит Крым во время бушевания стихии. Эскендер Усеинов запечатлел необычный снимок, когда молния ударила прямо в центр Генуэзской крепости.

Сам автор предпочел дать название «Тор прибыл в Крым», а вот пользователи Сети упражняются в лучшем названии и по сегодняшний день. Среди самых популярных: «Мощь русская видна в грозе», «Стихия бушует – море волнует», «Удар по России».

Кроме популярного снимка в коллекцию мужчины попал еще один снимок грозы в тот же день, который по непонятным причинам не стал столь популярным.