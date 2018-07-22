Соцсети: Дух Ленина вселился в воронежца и приговорил к смерти Николая II

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Призрак вождя напомнил общественности о сотой годовщине расстрела царской семьи, использовав для восстания из мертвых тело жителя Семилук, полагают в Сети.

Некий мужчина установил в городе под Воронежем стеклянную банку с табличкой «Приговор». Внутри горели церковные свечи, а рядом красовались даты рождения и смерти Николая II. Также неизвестный процитировал строки из «Сказки о царе Салтане», адресованные убийцам семьи последнего русского императора (Юровскому, Кудрину и Михайлову).

Источник фото: портал «Блокнот Воронеж»

«Царя, Царицу и приплод тайно бросить в бездну вод», - говорится в таинственном послании.

Интернет-сообщество уверено, дух Владимира Ленина вселился в воронежца и приговорил к смерти императора. Своим поступком он решил привлечь внимание общественности к столетию расстрела царской семьи. Переломный момент в истории России произошел в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Для связи с живыми Вождь использовал тело религиозного фанатика, который уже пришел в себя и даже не догадывается о своем поступке, уверены в соцсетях. Скептики же назвали выходку в Семилуках попыткой привлечь к тихому городку внимание прессы.