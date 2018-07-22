Белгородская «Железная бабушка» установила новый рекорд в России

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В 2015 году Мария Денисовна Колтакова шокировала россиян своим прыжком с парашютом в возрасте 93 года.

Как сообщают источники, известная белгородская «железная бабушка» и на этот раз решила разнести стереотипы о пенсионерах в пух и прах, став штурманом экипажа в авто-соревнованиях. Джип-триал проходил по инициативе главы администрации, поэтому ветеран ВОВ решила испытать свои силы и не зря – она установила новый, десятый рекорд в России.

Далеко не прыжок с парашютом сделал эту бабушку такой известной. Колтакова покоряет различные виды экстремальных увлечений, включая дайвинг, картинг, полеты на дельтаплане, а также воздушном шаре.

Белгородцы гордятся своей жительницей. Она очень смелая, мужественная и полна любви к жизни. Как говорит сама Мария Колтакова, времени на то, чтобы «ныть», у нее попросту нет. Она берет от жизни все и наслаждается каждой минутой.