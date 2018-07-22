Люди иногда путают близость и слияние

Сегодня, 04:30

Каждому человеку хочется найти того, кому можно открыться, довериться и без секретов, испытывать те светлые чувства, о которых везде поют, пишут и говорят. И такие иллюзии разбиваются о каюту человеческих отношений.

Существует два понятия: близость и слияние, которые люди любят так часто путать, не разбираясь в их сути. Слияние – это не существование никаких границ между людьми. Когда женщина рожает, у нее с ребенком первое время именно слияние: она чувствует его потребности, также как и малыш все переносит через себя. Уже к двум годам эта граница начинает появляется, а позже и вовсе – ребенок становится полностью самостоятельной «единицей».

Однако слияние не всегда хорошо, потому что бывают и созависимые отношения. Они возникают между взрослыми людьми, которые в свое время не получили от матери этого слияния, тепла и пытаются найти в партнере. В основном, это один из двух, у которого огромный страх потерять свою «половинку». Человек становится полностью заложником второго, его чувства, эмоции и желания остаются внутри – никаких отдельных желаний от всех.

Пример созависимости – это семьи алкоголика и его жены. Для нее он хороший, когда трезвый, она его опекает, и уйти не может. Она ответственная и все делает сама, а ее муж не несет никакой пользы и при этом она за него держится.

Нельзя забывать и о влюбленности, о красивом чувстве, когда оба находятся в «розовых очках» и думают, что все так и будет красиво всю оставшуюся жизнь. И когда после полтора года начинают они спадать и сталкиваешься с реалиями, то есть два выхода из ситуации: расставание, потому что человек совсем не такой, которого представляли или же заново испытать светлые чувства, найти что-то в нем лучше.

Именно это и называется близость. Если в слиянии нет никаких границ между людьми, то в близости они существуют и делают отношения здоровыми, о которых и мечтают все. Именно здесь место честности и искренности, собственным амбициям и личному мнению. Действительно близкому человеку не страшно говорить о своих желаниях, потому что он выслушает и поймет, сделает выводы. В слиянии такого нет – там боятся высказываться. В близости нет места страху потери человека и боязни одиночества. В жизни теряешь и находишь новых спутников по жизни – это нормально, таковы законы общества. Главное, в открытую говорить с партнером – не бояться. Именно тогда уйдет слияние и иллюзия, и придет долгожданная близость с человеком. Именно об открытых отношениях мечтает каждый, но своими страхами портит жизнь.