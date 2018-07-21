В Челябинске мужчина простоял четыре часа на карнизе восьмого этажа

Вчера, 22:44

Как мужчина оказался на карнизе остаётся загадкой. Все это время он кому-то звонил. Несколько часов спасатели просили его спуститься, но в итоге все закончилось трагически.

В Челябинске на улице братьев Кашириных мужчина в трусах и в футболке простоял четыре часа на карнизе восьмого этажа. По опросам постояльцев, его никто не знает и ранее не видел. Он звонил по телефону, но не хотел отпускать оружие. В соседней квартире сидел переговорщик, которому иногда удавалось вернуть его хотя бы на балкон, но ненадолго.

Спасатели, которые прибыли сразу же, как только он появился на карнизе, постелили для него подушку, если вдруг упадет, но она не спасла. Через несколько часов полуголый мужчина соскользнул с высоты и приземлился на асфальт. По данным полиции, в реанимации сейчас борются за его жизнь.

Есть информация, что мужчина из силовых структур.