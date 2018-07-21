«Старость сексу не преграда»: Жители домов престарелых активно любят друг друга

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Пожилые люди утверждают, что заниматься сексом в их возрасте нормально, даже полезно, и, к тому же, это приносит им массу удовольствия.

Стало известно, что жители зарубежных домов престарелых, к примеру в Израиле, США, Франции и так далее, весьма активно любят друг друга. Несмотря на гастрит, артрит, инфаркт за плечами и другие заболевания, старики напропалую занимаются любовью и получают от этого огромное удовольствие.

«Мои молодость и зрелость прошли в борьбе, хлопотах, волнениях, воспитании детей. А сейчас я хочу провести последние годы в удовольствиях. Я считаю, что старость сексу не преграда», - сообщила одна весьма пожилая женщина. По ее словам, ей очень жаль, что бытовые хлопоты в молодости заменяли ей секс с мужем. Сейчас она поняла, что в жизни нет ничего важнее удовольствий и она надеется наверстать упущенное.

Ранее ученые сообщили, что секс после 60 лет очень полезен, а также является профилактикой от слабоумия. Специалисты рекомендуют, для улучшения работы мозга, пожилым людям заниматься сексом 2-3 раза в неделю.