Мальчик получил ответ на письмо, написанное умершему дедушке

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Мистическое послание ребенок прочел со слезами и воспоминанием о родственнике.

Смерть любимого дедушки стала неожиданностью для ребенка, который был близок к мужчине. В суматохе родители забыли дать малышу шанс попрощаться с дедом и хотели уберечь его от истерик. Оказалось, что такой вариант еще больше вогнал малыша в депрессию. Чтобы мальчик смог проститься с родственником, мама предложила ему написать письмо и отправить его на небо при помощи воздушных шаров. Семья была шокирована тем, что спустя некоторое время ребенок получил ответ от «дедушки».

Оказалось, что ребенку написал тайный незнакомец, который прослезился узнав историю разлуки мальчика Луки с дедушкой. Мужчина от имени дедушки написал Луке, что очень любит его и скучает. Также он отметил таланты мальчика в сфере рисования и дал указание малышу, чтобы он никогда не грустил, всегда был счастливым и радостным.