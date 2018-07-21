Сибирские хоккеисты помыли автомобили болельщиков

Необычную акцию провели игроки хоккейной команды Новосибирска. Вместе с девушками фанатками парни новосибирского клуба КХЛ «Сибирь» помыли автомобили болельщиков в качестве благотворительной акции.
Болельщики, которым посчастливилось вымыть свои автомобили руками кумиров перечисляли на счет клуба по 1000 рублей. Один из 23 везунчиков сделал взнос в сумме 2000 рублей.
В автомойщиков превратились Александр Локтев, Данил Романцев, Семён Иванов, Владислав Наумов, Павел Ткаченко, Андрей Сигарев, Дмитрий Лукин и Сергей Барбашев.
Все полученные деньги Сибирские хоккеисты переведут на благотворительные цели.
Ранее на средства, которые были собраны хоккеистами в рамках подобной акции, ХК «Сибирь» было оказано содействие в открытии игровой площадки детей с ограниченными возможностями из Ояшинского детского дома. Для игроков команды такие акции стали привычным делом.