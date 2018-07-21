«Вирус в Крыму»: В Сети хейтеры-мамочки сеют панику среди туристов

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Анонимные комментарии «опытных родительниц» ужасают людей, которые хотят посетить полуостров.

В социальных сетях появилась информация о новом вирусе в Крыму. В группе «Клуб Мам Нижнего Новгорода» появилась запись, на первый взгляд без особого скрытого смысла.

«Добрый день) Хотелось бы поинтересоваться, как ваши малыши переживают дорогу. Думаем, как быть, сыну 2 года, хочется к солнышку и морю, но вижу как в самолете многие дети весь путь плачут, некоторым закладывает ушки, некоторых тошнит. Может, слишком маленький возраст еще для путешествий? + слышала, что какой-то вирус на Черном море бушует, надеюсь, что слух. Анон, плиз», - говорится в паблике.

Эксперт по кибербезопасности оценил подобные публикации. По его словам, в Сети хейтеры-мамочки сеют панику среди туристов. Это происходит якобы случайно, вопрос не стоит первым, что психологически усыпляет бдительность читательниц. Желание помочь советом толкает людей обсуждать указанную тему и размышлять, наводя на разные варианты. В данном случае возможно три варианта. Первый: опытные мамы ответят на первую часть вопроса о ребенке и закроют дискуссию. Второй – мамочка ответит на вопрос и разовьет тему о вирусах, додумывая то, чего не знает или не видела. Третий вариант – вирус в Крыму станет главной темой обсуждения, где в разговоре из тех, кто поддается навеиванию сделают «зомби-ботов» против Путина, власти.

Этот ход четко продуман, уверен психолог. Для этого пользователям социальных сетей рекомендуют не развивать подобных тем. Во избежание негативного влияния Интернета на людей и возможного «зомби-эффекта».