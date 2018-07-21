«Сбегут перед Апокалипсисом»: Профессор рассказал о планах богатейшей элиты

Сегодня, 18:40

Илон Маск старается побыстрее колонизировать Марс, чтобы спасти самых влиятельных людей, считает учёный.

Богатейшая мировая элита, а это президенты и миллиардеры, готовятся покинуть Землю уже в ближайшем будущем. Причиной станет Апокалипсис и конец всего живого. Планета попросту станет не пригодной для жизни. Об этом рассказал известный учёный и профессор Дуглас Рушкофф.

Рушкофф рассказал, что в 2017 году его пригласили на элитный курорт, который считается «элитным» даже для миллионеров. Учёный должен был выступить перед сотней богатейших людей. Ему предложили за выступление столько денег, сколько профессор не смог бы заработать за год.

Дуглас Рушкофф заявил, что собравшихся миллиардеров не интересовал его доклад. Говоря о планах богатейшей элиты он отметил, что глава известного в США брокерского дома спросил у профессора, какое место будет более безопасным после климатической катастрофы – Аляска или Новая Зеландия. По словам бизнесмена, он закончил строительство банкирского комплекса и собирается строить второй, то есть богатейшие люди сбегут с Земли перед скорым апокалипсисом.

Миллиардеры рассказали, что их также интересует вопрос о том, как контролирует обслуживающий персонал после апокалипсиса. Деньги не будут иметь ценности. Они предлагали Рушкоффу контролировать выживших едой или специальными ошейниками.

Правящая элита рассказала профессору, что вместе с ними работает и Илон Маск. Именно поэтому он старается в кротчайшие сроки колонизировать Марс. Также возможен вариант создания колонии прямо в космосе.

Рушкофф рассказал, что его собеседниками были очень богатые и влиятельные люди. Но несмотря на своё богатство, они боятся апокалипсиса и считают, что он наступит уже в ближайшее время.