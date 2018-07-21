В Новосибирске установили памятник ноге Акинфеева

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На открытие монумента не пришел никто, несмотря на популярность вратаря на ЧМ-2018.

Франция стала победителем мундиаля в России, а подготовку организаторов оценили высочайшими похвалами. Сборная команда РФ не дала повода усомниться в своей силе и мощи. Чего стоит только Игорь Акинфеев. Он занимает 15-е место в списке лучших вратарей XXI века по версии IFFHS. Признан одним из сильнейших вратарей по версии болельщиков. Увековечить футболиста решили в Новосибирске. Местные «активисты» установили памятник той самой ноге Акинфеева.

Вероятно, картонная фигурка появилась в окрестностях Академгородка. Кто стал идейным автором композиции, остается загадкой, но в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали подтверждающие фотографии с места событий. В Новосибирске это событие классифицировали как чрезвычайное происшествие.