«Священный Грааль нужно искать в Крыму»: Эксперты рассказали о таинственной горе Бойко

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Реликвия была спрятана в пещерах ещё в Средние века. В 20 веке Гитлер и учёные СССР организовывали ряд поисков, но все их участники пропадали или сходили с ума, рассказали конспирологи.

Гора Бойко в Крыму является уникальным памятником природы. Место переполнено интересными местами и причудливым рельефом. В это же время гора Бойко располагается в месте действий геологических сил, поэтому можно с лёгкостью провалиться в расщелину или трещину.

В это же время местные уфологи рассказывают, что гора Бойко составляет собой картину из пяти вершин, что составляет почти точную копию части созвездия Ориона. По словам специалистов, гора является не природным творением, а созданным инопланетянами аэродромом.

Местные жители рассказывают, что они постоянно слышат под горой Бойко странные звуки работающих заводов, или проезжающего поезда. Уфологи считают, что это продукт инопланетной деятельности на секретной базе пришельцев.

Любители теории заговоров и вовсе заявляют, что в известном пятигорье, а именно в самой горе Бойко, находится Священный Грааль, который был доставлен и спрятан ещё в Средние века. Считается, что реликвия была утеряна после того, как жители княжества Феодоро решили поместить Священный Грааль в таинственную пещеру.

История полна случаев, когда исследователи, которые искали реликвию, или просто пропадали или сходили с ума от увиденного. По некоторым данным, горой Бойко интересовался даже Гитлер. Считается, что он прислал в регион для поисков Священного Грааля целую экспедицию из спецотряда, но никто из них в Германию так и не вернулся.