Советский генерал Махмут Гареев был похоронен «заживо» журналистами

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В мае 2018 Путин наградил президента академии военных наук орденом Александра Невского за добросовестное выполнение своих обязанностей и заслуги перед Родиной. 94-летний военный – активный гражданин своей страны, поэтому такая новость ошарашила всех.

СМИ опубликовали информацию, что Махмут Гареев умер, не дожив 2 дня до своего юбилея – 95 лет. Однако, позже стало известно, что мужчина был похоронен «заживо» журналистами – новость о кончине сразу же опровергли. Ряд сайтов тут же удалили свои записи и написали опровержения. С Махмутом Ахметовичем все хорошо, он в прекрасном расположении духа.

Гареев воевал на Великой Отечественной – считай ребенком ушел на фронт, а потом связал свою жизнь с этой сферой. В 1993 году возглавил Академию военных наук России. Он написал ряд книг, как «Фрунзе — военный теоретик», «Военная наука» и другие, более 250 научных работ. Однако «главной» и титулованной книгой стала «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства» - награждена премией имени Жукова. Сам генерал удостоился огромного количества наград – 30 медалей и 19 орденов.