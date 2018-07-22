Самара в новом качестве: Она стала столицей секс-шопов

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Местные относятся к этому, видимо, терпимо. Приезжие – сильно удивляются.

В местных сетях приезжие сообщают, что Самара предстала для них в новом качестве. По их мнению, она стала столицей секс-шопов.

Возможно, тут живут люди, которые столь сексуально активны, что традиционные половые контакты их уже не удовлетворяют. Другое предположить трудно. Без спроса не бывает предложения.

Девушка, переехавшая в этот город из Саратовской области, была поражена обилием секс-шопов.

Она сообщила в Сети, что поехала в центр, чтобы найти книжный магазин. Ей это не удалось. По пути встречались лишь магазины товаров для секса. Книжного она так и не нашла. В Балаково с этим совсем по-другому.

Её слова подтверждаются и Google-картой. Согласно ей, Самара располагает 23-мя официально зарегистрированными магазинами интим-товаров.

Огромное наличие секс-шопов – это не единственное, чем Самара поразила девушку. В первую очередь, её удивила огромная величина города.

Во-вторую, ходящие там трамваи. В Балаково она ничего подобного не видела. А вот воду здесь она посчитала «ужасной». Она течёт из крана настолько мягкой, что смыть мыло с рук является целой проблемой.