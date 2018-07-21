Опрос доказал, что аналоги шоу «Дом-2» вредны для женщин

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Участники «Дома-2» и других таких проектов кажутся слишком беззаботными и идеальным, что порождает у зрительниц комплексы.

Британская организация Mintel поинтересовалась, что думают о местном аналоге «Дом-2» (проекте «Love Island») молодые девушки и пожилые дамы. Более 40% отметили, что из-за демонстрации в шоу очень женственных и красивых участниц они не могут быть уверенными, смотря по утрам в зеркало. Ранее разные деятели, включая политиков, неоднократно акцентировали внимание – «Дом-2» не пропагандирует реальную жизнь.

Смотря очередной выпуск, особо впечатлительные зрительницы думают о том, что важно только «строить любовь». Они забывают о разных житейских нуждах, видя лишь красоту и сказку. Из-за контраста этой сказки с реальностью и происходит сбой в психике, как показал опрос. Подобные «Дому-2» проекты полезны только в одном – некоторых женщин они учат не молчать о своих проблемах.