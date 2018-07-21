«Камень коммунальщикам»: Страшные тучи накрыли Краснодар

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Дождь в жару не стал подарком для жителей, они побаиваются последствий ливня.

Непогода и сильные дожди уже несколько дней атакуют Россию. Сегодня страшные тучи накрыли Краснодар. Темно-синие облака привлекли внимание фотографов и любителей пейзажей. А вот жителям одного из районов Краснодара не до снимков и любования природой. В социальных сетях появились записи от юзеров, которые «бросили камень коммунальщикам».

«Знаете, дождь в июльскую жару - это неплохо. Но не когда он в Краснодаре, тем более если ты в Музыкальном микрорайоне. Плаваньем я всё же предпочитаю заниматься в регулярных водоёмах: озёрах, реках, морях, ставках, бассейнах на крайняк...», - сообщает мужчина.

Судя по его словам, город неоднократно был затоплен именно в этом районе. Причины остаются загадкой, но эксперт уверен, что виной отсутствующие ливневки и стоки для осадков. После начала дождя стало ясно, что проблема в Краснодаре не в одном районе.

На улице Янковского уже автомобили «поплыли».