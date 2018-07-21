Собаки-врачи посетили детей в больнице Новосибирска

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Канистерапия – довольно распространенное лечение в мире, где главным лекарством являются четвероногие друзья. В России появились активисты, которые и решили запустить такой метод – начали с Новосибирска.

8 больных детей, которые уже долгое время безвылазно находились в областной клинической больнице, посетили специально обученные собаки-врачи. Естественно, уколы ставить и таблетки назначать они не могут, однако учеными доказано, что собаки сами по себе могут помочь с выздоровлением. Золотистые ретриверы Карат и Лапа из «Лапы в ладошке» проводили с каждым ребенком около 20 минут. Пациентам уже надоело принимать таблетки и ходить на процедуры, поэтому о такой реабилитации только можно мечтать. Дети могли сами почувствовать себя врачами: они ставили уколы, слушали их легкие и проверяли пульс.

Резвились и наслаждались этими моментами – маленькие пациенты с врачами очень устают в «четырех казенных стенах», поэтому на такое мероприятие пришли все, кто мог.

Теперь группа канистерапии будет появляться в Новосибирской больнице раз в месяц, а если повезет, то подобное «нано-лечение» может распространиться и по всей стране.

Собак-врачей сначала отбирают по характеру и поведению: только спокойные на резкие движения детей и не агрессивные животные. Потом их обучают и награждают специальным сертификатом. Такие собаки могут помочь пациентам, страдающим аутизмом, синдромом Дауна, уберечь от эпилепсии и депрессивного состояния. Их используют при контактном лечении, также для заключенных в тюрьмах, которые также «сходят с ума» в четырех стенах.