«Google что-то знает»: Украинское министерство на картах теперь «орган федеральной власти»

Сегодня, 17:09

Поисковый сервис обозначил одно из министерств органом власти в федерации, в то время как Украина - унитарное государство.

Один из политиков, пресс-секретарь движения «Украинский выбор Право народа», Олег Бабанин, заметил, что сервис Google Maps определил одно из министерств Украины как «орган федеральной власти». Почему так произошло, сервис поисковика пока не дал ответа. А вот Олег в своем аккаунте в Facebook оригинально прокомменировал ситуацию: «Google Maps. Министерство аграрной политики на Крещатике орган ФЕДЕРАЛЬНОЙ власти. Google что-то знает и уже приготовился», насмешливо подчеркивает Бабанин. Он ожидает, когда все станет на свои места и украинское министерство на картах будет обозначено тем, чем оно есть на самом деле.

Ранее сообщалось, что тот же сервис подписал Крымский мост, который строила Россия, на украинском языке. То есть, со стороны России мост обозначен на русском языке, а со стороны Керчи подписан по-украински. Таким образом Google сделал акцент на том, что Крым это украинская территория, с чем сами крымчане явно не согласны.