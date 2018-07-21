На участке дороги Барнаула появился «регулировщик – самоучка»

Сегодня, 16:59

Мнимый регулировщик дорожного движения появился на одной из улиц Барнаула.

Мужчина самостоятельно наделил себя полномочиями по регулированию движения на одном из участков дороги.

Местные жители давно заприметили этого гражданина. Он не сидит на месте. Все время придумывает себе занятия. В социальной сети «ВКонтакте» подписчики поделились видео, на котором «регулировщик - самоучка» следит, чтобы водители не нарушали правил.

В комментариях к видео люди называют его местной достопримечательностью. Зовут мужчину Антон. Уже несколько лет он обитает в этом районе Барнаула. Не сидит на месте. То занят парковкой машин, то по улицам вот так бегает. Люди считают, что мужчина психически не здоров. Они пишут «У человека с головой проблемы, так что не смешно».