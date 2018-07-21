В Тайване над уфологом три минуты кружил таинственный НЛО

Вчера, 23:45

Они снова здесь. Трудно не верить в существование инопланетян при появлении новых подтверждений.

В Тайване над уфологом целых три минуты летал таинственный НЛО. Мужчина успел достать камеру и сделать несколько снимков.

Светящийся аппарат инопланетян появился в темнеющем небе во время солнечного заката. Он был явственно виден три минуты. После этого НЛО исчез, так же неожиданно, как и появился.

Уфолог сделал снимки из окна своей квартиры в Тайване. Изначально он не предполагал ничего подобного, а просто хотел сделать эффектный кадр заката над Тайбэем.

В этот момент в небе появилась яркая светящаяся точка. Направлением её движения была верхушка здания, располагающегося невдалеке с его домом.

Когда НЛО приблизился к шпилю этого объекта, он притормозил, а затем исчез.

Уфолог не может предположить, что это было чем-либо иным, кроме как аппаратом инопланетян.

Впрочем, он не может сказать издавал ли тот звук. Поскольку от города исходил сильный шум.

Также сильно бликовали огни городского освещения и рекламы. Поэтому фото получилось нечётким, и по нему нельзя судить о форме объекта.