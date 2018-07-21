В Воронежской области женщина купила бисквит, в котором нашла лезвие

Сегодня, 14:47

Жительница Воронежской области купила бисквитный рулет в местном магазине, к которому прилагался кусок лезвия. Только из-за того, что она решила мелко нарезать бисквит, «подарок» никто не проглотил.

Покупатель также добавила фотографии, на которых видно кусок рулета на тарелке. Рядом с ним лежит поломанное лезвие, в крошках и джеме, так что видно, что его достали именно из бисквита. Женщина, которая купила рулет, радуется, что никто из семьи, а особенно ребенок, не успел попробовать и проглотить угощение. Однако она все равно пойдет разбираться в магазин и напишет производителю, чтобы узнать, как лезвие оказалось в упаковке.

Подписчики поддержали жительницу, так как лезвие в еде – это грубое нарушение прав покупателей.