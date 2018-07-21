Эксперты: Путин стал президентом благодаря масонскому продвижению

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В масонское ложе глава РФ попал благодаря Собчаку. Всю карьеру он сделал, продвигаясь иллюминатами, считают эксперты.

В конце 17-го века в Германии активно действовала тайная организация масонов или иллюминатов. Именно она начала Французскую буржуазную революцию, создала США, а также СССР. В современном мире масоны действуют в тени, но вести за собой мировую политику всё же продолжают.

Среди масонов было огромное количество мировых политиков. Среди них оказался и президент РФ Путин. В СССР первым масоном в 1989 году стал профессор Георгий Дергачев. Он был руководителем масонского ложа вплоть до 2002 года.

Путин, будучи молодым уволившимся сотрудником КГБ, тоже вступил в российское масонское ложе. Туда его привёл действующий иллюминат Собчак. Позже в масонстве, как считают эксперты в теории заговоров, появился и Шойгу, которого уже привёл сам Путин.

По словам специалистов, не зря в 2014 году Минобороны РФ ввело новую Звезду армии. Ею стал разрезанный как пентаграмма масонов триколор. Это не флаг России, а флаг Нидерландов – красно-бело-синий. Именно эта страна является проводником мирового масонства.

Говоря о Путине, эксперты отмечают, что он появился на политической арене в довольно молодом возрасте. Агентом КГБ-запасником он получил престижную работу помощником ректора. Затем встретился с Собчаком и получил ряд должностей – от помощника до зампредседателя правительства Ленинграда.

В это время Собчак сделал Путина масоном за его экономическо-юридические способности. Когда он проиграл на выборах в 96-м, Путин отправился в Москву.

После того, как Путин стал президентом, добавляют эксперты в теории заговора, он буквально шёл по иерархии масонов, замещая своих предшественников. На пост главы РФ он и вовсе попал без политических связей и без опыта работы на высоком уровне. Это случилось благодаря масонскому продвижению.

По словам экспертов, согласно масонским законам, Путин будет на своём посту главы РФ ещё не один год и не один раз, возможно, что и до глубокой старости.