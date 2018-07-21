«Лютый стояк»: Турист признался, как съездил в Крым

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Крымский мост, бензин и цены стали шоком для жителя Воронежа. Свои впечатления мужчина опубликовал с точной картой поездки в Сети.

Вопрос туризма и путешествий всегда был на пике популярности в Сети. Житель Воронежа побывал в Крыму, а впечатлениями решил поделиться с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. Начал турист свой рассказ с того, что подчеркнул, как съездил в российский Крым. Мужчина признался, как обстоят дела на полуострове сейчас.

«Знаменитый мост сделали, пробок никаких на нем нет, движение свободное. Зато есть пробки сразу после него. Почти все дороги по одной полосе в каждую сторону. А в Феодосии так вообще лютый стояк. Часа 3-4 можно потратить здесь. Но никому не советую объезжать Феодосию через всякие Семисотки, Владиславовки, Журавки и т.д. Там дороги нет вообще», - написал автор.

Мужчина описал цены на полуострове.

«Очень сильно выросли - это значит сравнялись с нашими курортами типа Анапы, Геленджика и т.д. Бензин дороже. 95-ый стоит почти 50 - рублей за литр. Пива по 6 гривен там больше нет. Да и вообще того вкусного пива и колбасы из настоящего мяса тоже нет», - расстроенно подчеркнул турист.

Турист признался, что не смог увидеть «большого движа» и пляжных вечеринок в Ялте и других городках. Видно, что недавно там построили топовые кафешки «типа Sun City» с ценами для москвичей.

«Зато понравилось неизменное - природа!! Это чистейшее море, этот свежий воздух, эти красоты бухты в Балаклаве, древний город в Бахчисарае, изумительный вид с Ай-Петри... Я думаю вывод такой: если ты был в Крыму при Украине, то ты немного расстроишься из-за цен и качества продуктов, но если едешь в первый раз, то в памяти останутся удивительные пейзажи Крыма, лазурное море, древние сооружения и местная кухня», - подытожил турист.