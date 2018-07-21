«Отдыхает 365 дней в году»: Эксперты рассказали о сладкой жизни жены Пескова

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За три года супруга пресс-секретаря Путина Татьяна Навка увеличила доход с 90 млн до 200 млн, обладая при этом двумя домами за 1,5 млрд, 7 квартирами и жильём на Манхеттене, рассказали специалисты.

Социальные сети жены Пескова Татьяны Навки просто переполнены её рассказами о сладкой жизни. Женщина постоянно публикует фотографии с отдыха и делится впечатлениями от путешествий по пляжам Европы и различных морских стран.

К примеру, в июле Татьяна Навка отдыхала в Турции. Согласно её записям, в Instagram, отдых жены пресс-секретаря российского президента очень нравится. Конечно же Навка уже успела отдохнуть и в Крыму, но этот шаг, как рассказали эксперты, был сделан только «для галочки», потому что нужно было там отдохнуть.

Говоря о сладкой жизни Татьяны Навки, специалисты заявляют, что она отдыхает «практически 365 дней в году. Если жена Пескова не бывает на пляжах, то её отдых проходит в кругу именитых и знаменитых друзей.

За три года замужества супруга пресс-секретаря Путина не разу не написала о работе. Все её записи в социальных сетях только о светских мероприятиях, об отдыхе и о вечеринках. Однако в это же время Навка не забывает отдохнуть и в кругу семьи: с супругом и детьми.

Эксперты и СМИ уже не раз находили Пескова с Навкой на отдыхе с детьми на арендованной яхте Maltese Falcon у берегов Сардинии. Одна неделя такого удовольствия стоит целых 25 миллионов рублей. В это же время сам Песков открыто не стесняется наращивать своей супруге заработок. В её декларациях за 2015 год указывается 90 миллионов дохода, в 2016 году – 120 миллионов рублей, а в 2017 году Навка странным образом заработала целых 200 миллионов рублей, поставив абсолютный «олимпийский рекорд» среди всех кремлёвских жён.

Кроме денег у Пескова и у Навки есть два дома за 1,5 миллиардов рублей, 7 квартир, земля и несколько автомобилей. Но больше всего жена пресс-секретаря путина гордится квартирой на Манхеттене. Песков сам заявлял, что это их «запасной аэродром.

После того, как между Трампом и Путиным начался просматриваться зародыш дружбы, Песков и Навка вовсе могут не боятся, что их американскому жилью может что-либо угрожать.