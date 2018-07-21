Эксперты: "Супербомба" Черного моря неминуемо уничтожит Россию и Украину

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Одесский старец Иона не был мистиком, но умел предсказывать глобальные катаклизмы. Страшная катастрофа причерноморских стран была им спрогнозирована не только на астральном уровне, но и с использованием научных теорий по самому реальному сценарию.

По мнению современных экспертов и не толко приверженцев альтернативной науки, супербомба Черного моря из-за критической массы накопившегося в нем сероводорода, неминуемо уничтожит Россию и Украину как государства и положит начало всемирному хаосу. Как пророчески писал для подрастающего поколения гениальный безумец Чуковский: «А лисички взяли спички», а далее по тексту, где эти представители фауны море зажгли. Парадоксальная фраза, должная рассмешить «продвинутых» детишек, уже знакомых с основами физических явлений, не удивила ученых. Черное море является бомбой с запущенным механизмом. Страшное Ялтинское землетрясение 1927 года явилось первым и, вероятно, последним предупреждением.

Однако кем являются пресловутые «лисички»? Конспирологи уверены, что Черное море не случайно трансформировалось из простого пресноводного озера. Отбрасывая теорию потопа, представители альтернативной науки утверждают, что изначально это образование было спланировано, как оружие массового поражения представителями инопланетных цивилизаций на заре человечества. К таким же природным объектам можно отнести и Йеллоустонский вулкан или же «огненную зону» дальневосточного региона. В настоящее время ученые отмечают резкое расширение сероводородного слоя в Черном море. Судя по всему, таинственный таймер начал отмерять последние часы.