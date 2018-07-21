«Глобальное пророчество Космы Этолийского»: Мир погубит наука и цивилизация

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Война, налогообложение, интервенция станут началом «конца», по приданию пророка.

Глобальное пророчество Космы Этолийского с грифом «совершенно секретно» появилось в расшифрованном виде из древних манускриптов. Предсказание касается материальной и духовной жизни современного человека, который не сможет выдержать влияние факторов политики мировых лидеров. Косма Этолийский смог записать глобальное пророчество, которое уже сбывается.

«Придет время, и вы ничего не станете узнавать» - говорит пророк.

Это высказывание в современном мире уже активно действует, поскольку новости в мире по поводу Сирии, таяния ледников, НЛО, военных разработок, тщательно искажают и скрывают от людей.

«Беда придет к вам от образованных», - продолжил Косма.

Этот пункт касается развития технологий и освоения космоса. Процветание прогресса может стать первым шагом людей к самозабытию. Общество ставит цель развития, и человек становиться «марионеткой» науки. На людях проводят эксперименты, а тело могут поддавать пластике, уколам ботекса и коррекции частей тела.

Косма подмечал, «в школах появятся такие вещи, что ум ваш не вместит». Школьники всесторонне развиты, их умы переполняет антихристианская пропаганда и бисексуальность, порочащая растущую личность. По словам Космы, «воры и разбойники не будут более промышлять в горах. Они будут жить в городах, одеваться как обычные люди и приходить среди бела дня, чтобы обворовать вас». Это пророчество уже сбывается по всему миру. Рассекречены слова Космы Этолийского и по поводу распространения ЛГБТ-культуры.

«Наступит время, когда брат поднимется на брата. Придет время, когда брат будет убивать своего брата, а сын отца».

Этот факт неоднократно подтвержден в ситуациях раздела имущества и наследства, дети не могут обойтись без упреков и войны с родными. Апокалипсис предвидит у многих пророков противостояние кровных людей. Можно предположить, что мир погубит наука и цивилизация. Развитие благ для людей и станет причиной «точки кипения».

«После мировой войны люди будут есть золотыми ложками», - предупреждение о восстановлении мира после «конца света» и наличие благ цивилизации для дальнейшего развития.

Есть слова в манускрипте и по поводу будущего института семьи: «Придет время, и вы увидите, как три, даже четыре семьи будут жить в одном доме и люди закроются в больших коробках, а их отцы будут умирать в маленьких».

О налогообложении у Космы Этолийского есть слова пророчества, в которых он предвидит высокие ставки дани на еду и жилплощадь. Современники трактуют этот канон как высокую плату за коммунальные блага и космический рост цен на продовольствие.

«Вам ссудят много денег и потребуют обратно, но не смогут взять», - здесь провидец предвидел деятельность Международного валютного фонда и других организаций.

Конец света будет ознаменован еще началом большого переселения народов.