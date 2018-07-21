«От актёра до папы римского»: Конспирологи подозревают десятки знаменитостей в связи с иллюминатами

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Существует множество теорий об организациях, которые управляют всем миром, распределяя богатства, власть и все остальные блага. Новое предположение конспирологов сообщает о том, что множество известных людей входят в тайное общество.

Поводом для предположений послужили тёмные пятна у глаза, которые появлялась у различных влиятельных или популярных людей в различное время. Конспирологи считают, что эта отметка появлялась на лицах после прохождения важного ритуала в обществе иллюминатов. При этом, след появляется исключительно у левого глаза, что не похоже на совпадение. И если ранее это не казалось столь явным доказательством, то развитие технологий позволяет постоянно наблюдать практически за любой знаменитостью.

Приверженцы теории заговора представили список людей, положение и популярность которых действительно могли стать поводом для вступления в тайный орден иллюминатов. В список конспирологов вошли: принц Филипп, папа римский Франциск, Роберт Дауни-младший, политик Гарри Рид, актёр Адам Сэндлер и многие другие. Любители теории заговора отмечают, что относительно своих отметин все отвечали, что ударились в те моменты, когда этого почти никто не мог увидеть. Конспирологи придерживаются и того, что отметины на глазах появляются с большой периодичностью, ведь иллюминаты не принимают к себе всех без разбора.