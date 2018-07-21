«С миром произойдут глобальные перемены»: Шаманы дали не утешительные прогнозы

Сегодня, 10:44

После смерти «известного человека» к 2020 году на Донбассе в Украине наступит мир, но для России это будет плохое время, считают предсказатели.

В современном мире шаманы больше не живут в лесах, не колдуют у костра и не носят большие балахоны. Эксперты рассказали, что хотя внешне шаманы и поменялись, но их сила остаётся при них. В условиях города колдуны учатся понимать правила современного окружающего мира, как они соединяются, проходят через людей и так далее.

Современные городские шаманы рассказали, что это даёт им возможность понимать закономерность и пользоваться ими. Это позволит получать силы со Вселенной.

В условиях города шаманы продолжают накапливать в себе энергию и пользоваться ей. Только магия, которой они пользуются, изменилась. Шаманы до сих пор могут заколдовывать людей и предсказывать будущее. Некоторые современные колдуны и вовсе пользуются магией для достижения личных целей.

Используя знания предков и современную информации, шаманы дали точные прогнозы грядущих масштабных событий, которые изменят много стран в следующие года. С миром произойдут глобальные перемены. Прогнозы шаманы дали не утешительные для всех.

К примеру, по словам сибирских колдунов, в 2018-2019 году умрёт человек, известный во всём мире. Это произойдёт на глазах у тысяч людей. По словам шамана, он скончается «от молнии».

После смерти известного на весь мир человека на территории Донбасса в Украине закончится война. Позже, в 2020 году, США начнут терять свои позиции в мировом господстве. По словам шаманов, для России же ближайшие года будут тоже очень непростыми.

После смерти «известного человека», в РФ начнётся время противоречий, которое станет тяжёлым. Но со временем жизнь у людей начнёт налаживаться.

Ранее сообщалось, что бурятские шаманы дали предсказание о Третьей мировой войне.